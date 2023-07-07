В пятилетнем возрасте Нурдаулету Бауржану врачи поставили страшный диагноз — мышечная дистрофия Дюшенна. Это генетическая болезнь, которая в основном настигает мальчиков. Она характеризуется ослаблением мышц и нарушением речи. Последняя стадия болезни — мышцы сердца и лёгких перестают работать.

Состояние мальчика ухудшается с каждым днём. У подростка уже искривился позвоночник, происходит нарушение глотательных функций.

Мама Нурдаулета узнала, что в Америке есть единственная клиника в мире, которая занимается лечением детей с этим редким заболеванием. Семья начала переписываться с врачами больницы. Оказалось, что в Казахстане дети с диагнозом Дюшенна живут лишь до 19 лет, а американские врачи гарантируют, что Нурдаулет сможет прожить до зрелого возраста — примерно до 50-60 лет, и даже сможет ходить. Стоимость такого лечения высока, 80 миллионов тенге. С 2021 года силами милосердных людей собрали большую часть суммы, мальчик отправился на лечение. Правда денег все также не хватает. Чтобы закрыть сбор и оплатить лечение необходимо собрать 9,8 миллиона тенге.

-Сейчас мы находимся в Америке, детская больница Филадельфии. Лечение началось 13 июня, проходим первый этап. Врачи сейчас восстанавливают его сердце и легкие, потому что они ослаблены из-за болезни и из-за того, что долгое время не могли позволить себе лечение. У сына уже неправильное сердцебиение и затруднения в дыхании, нам помогают врачи. Целый день у нас терапии, массажи и лекарства, - рассказала мама подростка.

Время идёт, родители и родственники мальчика приложили все усилия. Лечение началось, но чтобы оплатить его семье осталось собрать 9 800 000 тенге. Для родителей мальчика это неподъёмная сумма, они воспитывают ещё троих детей.

Все, кто желает помочь семье со сбором, могут перечислить средства на счета:

Kaspi Bank 4400 4301 4843 3235, счёт привязан к номеру 8 (708) 828-66-73 (Венера Ш.);

Halyk Bank 4405 6397 4242 2767, счёт привязан к номеру 8 (778) 655-63-56 (Венера Ш.)