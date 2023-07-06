По информации службы спасения, седьмого июля в ЗКО ожидается сильная жара до +38 градусов. Жителей региона предупредили о высоком риске возникновения лесных, степных пожаров и пожаров на пастбищах. Кроме этого спасатели напомнили гражданам о необходимости соблюдения правил безопасности на водоемах.

По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается переменная облачность. Днем столбики термометров покажут +36 градусов, ночью +22. Скорость ветра может достигать 12 метров в секунду.

В Атырау также ожидается сильная жара до +39 градусов днем. Ночью будет +25, ветер до 10 метров в секунду.

Дождь с грозой прогнозируют в Актобе. Днем температура воздуха достигнет 37 градусов выше нуля, ночью + 21. Скорость ветра может увеличиться до 20 метров в секунду.

Ясная погода без осадков ожидает жителей Актау, днем +36, ночью 26 градусов выше нуля. Ветер до 12 метров в секунду.

В Алматы прогнозируется дождь с грозой. Днем столбики термометров покажут +29, ночью +18. Ветер до 13 метров в секунду.