По информации пресс-службы госкорпорации, с первого июля функции РАГС передали в «Правительство для граждан». При этом порядок оказания услуг не изменился. Заключить брак по-прежнему можно в регистрирующем органе.

Отметим, что помимо регистрации рождения, заключения и расторжения брака в функции РАГСа входят внесение изменений, дополнений, исправлений в актовые записи, в том числе изменение имени, отчества, фамилии, установление отцовства или материнства, усыновление или удочерение. Кроме этого, через РАГС можно подать заявку на восстановление и уничтожение записей актов гражданского состояния, а также на выдачу первичных и вторичных свидетельств, справок в электронном виде или на бумажном носителе.

С переходом функций РАГС стандарты обслуживания, порядок, а также сроки их рассмотрения остаются без изменений. Тариф на оказание государственных услуг для бесплатных услуг, таких как регистрация рождения, смерти, остаётся прежним. К платным услугам будет добавляться налог на добавочную стоимость, так как госкорпорация является плательщиком НДС. Так, к примеру, если ранее тариф на регистрацию брака составлял 3 450 тенге, то с первого июля он повысился до 3 874 тенге.

К слову, услуги регистрирующего органа оказывают только сотрудники РАГСа. Другие работники Госкорпорации, включая операторов ЦОНов, не имеют доступ к базе.

С первого июля 20 уральцев связали себя узами брака. Все пары предпочли сделать это без торжества.