В Актау мать десятерых детей оштрафовали за то, что её 17-летняя дочь работала продавцом. Инспектор обвинил женщину в «невыполнении родительских обязанностей» и составил протокол.

Не согласившись с решением, женщина обратилась в суд.

Во время разбирательства выяснилось, что девушку фактически приняли на работу консультантом, и соответствующий договор был предъявлен. Работодатель подтвердил её возраст. По Трудовому кодексу работать можно с 16 лет, но не более двух часов в день. Девушка трудоустраивалась, чтобы помочь многодетной семье.

Также было установлено, что инспектор заставил несовершеннолетнюю подписать протокол, а отсутствие печати на договоре не является нарушением со стороны работника. Суд напомнил: никто не обязан доказывать свою невиновность, а все сомнения трактуются в пользу гражданина.

В итоге суд отменил административный протокол и отменил штраф. Решение вступило в законную силу.