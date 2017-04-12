12 апреля уральская футбольная команда "Акжайык" на своем поле встретилась с кокшетауским "Окжетпесом", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". futbaall (5) Несмотря на хорошую погоду, болельщиков было меньше, чем обычно. Тем не менее они поддерживали свою команду. Хотелось бы отметить, что уральская команда играла вяло, а вот гости, наоборот, рвались к победе. На 19-й минуте игрок "Окжетпеса" Сергей МАРОЧКИН забил гол в ворота соперника головой, получив мяч от Сергея ПОЛИТЫЛО. Лишь в конце матча ударом из-за штрафной Говедарица смог забить гол в ворота "Окжетпеса". Матч закончился со счетом 1:1. futbaall (1) futbaall (2) futbaall (3) futbaall (4) futbaall (6) futbaall (7) futbaall (8) futbaall (9) futbaall (10) futbaall (11) futbaall (12) futbaall (13) futbaall (14) Фото Медета МЕДРЕСОВА