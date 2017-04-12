Несмотря на хорошую погоду, болельщиков было меньше, чем обычно. Тем не менее они поддерживали свою команду. Хотелось бы отметить, что уральская команда играла вяло, а вот гости, наоборот, рвались к победе. На 19-й минуте игрок "Окжетпеса" Сергей МАРОЧКИН забил гол в ворота соперника головой, получив мяч от Сергея ПОЛИТЫЛО. Лишь в конце матча ударом из-за штрафной Говедарица смог забить гол в ворота "Окжетпеса". Матч закончился со счетом 1:1.