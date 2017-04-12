Гостей из дальнего и ближнего зарубежья пригласили на показательные выступления атырауских спортсменов по национальным видам спорта: кыз куу, тенге алу, жамбы ату и кокпар. Для многих иностранных гостей выступления стали настоящим зрелищем, ведь большинство из зрителей впервые соприкоснулись с разнообразием казахских национальных игр. Показательные выступления развернулись на ипподроме в поселке Жанаталап. Больше всего эмоций и впечатлений гостям подарила игра кокпар.- Раньше национальные виды спорта, мы - россияне, видели только по телевизору. Но я всегда говорил и буду говорить, что национальные традиции, культура, спорт должны храниться и сохраняться, поэтому это отлично, что ваш народ это сохраняет и передает потомкам. Это настолько зрелищно, что прямо завораживает, честно говоря. Этому можно только позавидовать и пожелать, чтобы все развивалось и дальше, - рассказал министр промышленности и энергетики Саратовской области РФ Максим ШИХАЛОВ.Сегодня в Атырауской области развиваются такие национальные виды конного спорта как аламан байге, ток байге, кунан байге, жорга жарыс, кыз куу, тенге алу, аударыспак и кокпар. К слову, у спортсменов уже есть довольно неплохие результаты.- Клуб по национальным видам спорта в Атырау открылся в 2013 году, именно тогда и была создана региональная команда по кокпар. Сегодня в нее входят 12 человек - все местные спортсмены, отлично обученные конной езде. В 2016 году из 16 команд наша заняла второе место на чемпионате республики в Талдыкоргане по жаппай кокпар. Сегодня мы с удовольствие демонстрируем отличную игру гостям из зарубежья, многие видят это впервые, - рассказал руководитель Атырауского филиала федерации по национальным видам спорта Онербек ЖАНБАЛА.- Я в первый раз в Атырау, впервые раз являюсь свидетелем казахских национальных игр. Очень интересно за этим наблюдать, это демонстрирует, что Казахстан очень тесно связан с историей и культурой предков. Сегодня мы видим, что лошадь занимала большое место у кочевников. Мой приезд в ваш регион обусловлен тем, что в первую очередь хотел познакомиться с западными регионами Казахстана. Инвестиционный форум даст возможность говорить о будущих экономических связях с регионом, с бизнесом. Для нас очень важно наладить отношения между странами, очень важно собрать информацию об инвестиционном потенциале региона. Наверняка, в Бельгии найдутся бизнесмены, которые захотят инвестировать капитал в Атыраускую область, это будет взаимовыгодное сотрудничество, - рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Бельгии в Казахстане Мишель ПЕТЕРМАНС.За один вечер гостям инвестиционного форума удалось посмотреть сразу несколько казахских национальных игр.Фото автора