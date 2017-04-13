Как стало известно, 24-летний парень сбросился с моста в Урал на глазах у своих родственников. - Мы искали его, когда узнали, что он находится на мосту, пришли туда. На наших глазах братишка спрыгнул с моста прямо в реку. Когда он упал в воду, был слышен громкий крик, а потом полнейшая тишина. Скорее всего, его унесло течением. Ничего не было видно, мы просили его плыть на берег, но нам так никто и не ответил, - рассказали родственники. На место ЧП работают спасатели и сотрудники полиции. Подробности выясняются.