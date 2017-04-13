Новое дело в отношении Манарбека УТЕУОВА было заведено по фактам неповиновения законным требованиям администрации уголовно-исполнительного учреждения, а также применения насилия в отношении сотрудника учреждения, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу областного суда.

Иллюстративное фото с сайта time.kz

Новое уголовное дело рассмотрено в суде №2 г. Атырау в отношении экс-полицейского. В судебном разбирательстве Манарбек УТЕУОВ признал вину и выразил согласие заключить процессуальное соглашение с прокурором.

Напомним, что в мае прошлого года бывшего полицейского приговорили к 22 годам лишения свободы за убийство гражданина Узбекистана. Новое дело в отношении Утеуова было заведено по фактам неповиновения законным требованиям администрации уголовно-исполнительного учреждения, а также применения насилия в отношении сотрудника учреждения.

- С учетом этого суд приговорил его признать виновным и назначить по ч. 1 ст. 428 УК РК наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы и по ч. 2 ст. 429 УК РК 3 года 6 месяцев лишения свободы. В итоге путем поглощения менее строгого наказания более строгим, по совокупности совершенных преступлений подсудимому оставлен тот же срок - 22 года лишения свободы, - сообщили в пресс-службе.

Местом отбытия наказания определена колония строгого режима.

Ерлан ОМАРОВ