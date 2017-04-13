Иллюстративное фото с сайта ArnaPress.kz Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, в ходе оперативно-розыскных мероприятий на трассе был задержан 52-летний мужчина, перевозивший рыбу частиковых пород. - 9 апреля был задержан мужчина, который вез 800 кг чехони и леща в автомобиле марки "Фольксваген", - рассказали в ДВД ЗКО. Также был задержан 45-летний мужчина на трассе "Атырау-Уральск" вблизи села Чапаево. - Мужчина был задержан 8 апреля. В ходе досмотра автомобиля марки "ВИС" было обнаружено 24 мешка рыбы, - пояснили в ДВД ЗКО. По данным фактам возбуждены уголовные дела согласно статье 196 УК РК "Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путём". Введется расследование.