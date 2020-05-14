усиление мер ответственности медработников за несоблюдение порядка, стандартов оказания медицинской помощи, невыполнение или ненадлежащее выполнение своих профессиональных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним. Размеры штрафов и другие меры ответственности установлены соразмерно, в зависимости от тяжести причинения вреда здоровью;

усиление статуса медицинских работников. Внесены поправки, конкретизирующие случаи незаконного вмешательства в профессиональную деятельность медицинских и фармацевтических работников, увеличены размеры штрафов на физических лиц – с 7 до 50, на должностных лиц – с 20 до 75, на юридических лиц – с 75 до 150 МРП;

усиление ответственности медработников за нарушение правил выдачи листа или справки о временной нетрудоспособности. За повторное правонарушение предлагается ответственность в виде штрафа с лишением сертификата специалиста в области здравоохранения либо без такового;

усиление ответственности за качество и эффективность применяемых вакцин. Поправками вводится ответственность за нарушение правил ввоза, закупки, транспортировки, хранения вакцин, повлёекшее причинение лёгкого вреда здоровью человека. Установлены штрафы в размере от 100 до 1000 МРП; вводится ответственность за нарушение порядка проведения экспертизы лекарств. Установлен штраф в размере 200 МРП за правонарушение, повлёкшее причинению вреда здоровью человека, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, предусматривается штраф в размере от 200 до 2000 МРП с конфискацией лекарственных средств и медицинских изделий;

усиление ответственности за несоблюдение требований законодательства по профилактике и ограничению табакокурения.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Депутаты Мажилиса во втором чтении одобрили проект поправок в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения. Проектом предлагается внесение изменений в 43 законодательных акта. Поправки предполагают усиление ответственности за нарушение режима или невыполнение требований ограничительных мероприятий в условиях чрезвычайного положения в стране. Поправки в Кодекс РК об административных правонарушениях предусматривают увеличение административного штрафа c 10 до 100 МРП или арест до 15 суток, при повторном нарушении – штраф в размере 200 МРП либо арест до 30 суток. Кроме того, в Кодекс РК об административных правонарушениях внесены поправки, направленные на: