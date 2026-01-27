По прогнозам экспертов, последний месяц зимы принесет энергию обновления, но именно эти три знака смогут извлечь из нее максимум выгоды.

Февраль 2026 года станет переломным моментом для представителей некоторых созвездий. Астрологи Mixnews определили тройку фаворитов судьбы, которым звезды обещают успех в карьере, финансах и личной жизни.

Водолей: Время триумфа

Февраль — это традиционно месяц Водолеев, и в 2026 году он станет для них по-настоящему звездным. Энергия Солнца в их знаке придаст сил для реализации самых смелых проектов.

В чем повезет: Ожидайте карьерного рывка. То, над чем вы работали последние полгода, наконец принесет плоды.

Финансы: Возможны неожиданные денежные поступления — премии, выигрыши или возвраты старых долгов.

Рыбы: Романтика и вдохновение

Для Рыб февраль станет месяцем исполнения желаний. С середины месяца Венера усилит ваше обаяние, что сделает вас магнитом для окружающих.

Личная жизнь: Одинокие Рыбы имеют все шансы встретить «того самого» человека, а те, кто в паре, перейдут на новый уровень доверия.

Творчество: Если вы планировали запустить новый проект или сменить хобби, февраль — идеальное время для старта.

Овен: Социальный взлет

Овны в феврале почувствуют небывалый прилив сил. Удача будет сопутствовать им в вопросах общения, нетворкинга и новых знакомств.