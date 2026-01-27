Февраль 2026 года станет переломным моментом для представителей некоторых созвездий. Астрологи Mixnews определили тройку фаворитов судьбы, которым звезды обещают успех в карьере, финансах и личной жизни.
Водолей: Время триумфа
Февраль — это традиционно месяц Водолеев, и в 2026 году он станет для них по-настоящему звездным. Энергия Солнца в их знаке придаст сил для реализации самых смелых проектов.
В чем повезет: Ожидайте карьерного рывка. То, над чем вы работали последние полгода, наконец принесет плоды.
Финансы: Возможны неожиданные денежные поступления — премии, выигрыши или возвраты старых долгов.
Рыбы: Романтика и вдохновение
Для Рыб февраль станет месяцем исполнения желаний. С середины месяца Венера усилит ваше обаяние, что сделает вас магнитом для окружающих.
Личная жизнь: Одинокие Рыбы имеют все шансы встретить «того самого» человека, а те, кто в паре, перейдут на новый уровень доверия.
Творчество: Если вы планировали запустить новый проект или сменить хобби, февраль — идеальное время для старта.
Овен: Социальный взлет
Овны в феврале почувствуют небывалый прилив сил. Удача будет сопутствовать им в вопросах общения, нетворкинга и новых знакомств.
Успех в делах: Ваши идеи будут услышаны руководством или инвесторами. Главное — не стесняться заявлять о себе.
Окружение: Друзья и единомышленники станут ключом к вашему успеху. Возможно предложение о сотрудничестве, которое изменит ваш доход в ближайшие месяцы.