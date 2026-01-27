Полицейские ведут досудебное расследование.

24 января в полицию Мангистауской области поступила информация о том, что 13-летняя девочка подверглась сексуальному насилию.

Во время проверки стражи порядка установили, что преступление, по предварительным данным, совершил её отчим. Указанный мужчина 20 января 2026 года покончил жизнь самоубийством.

– По данному факту полицией возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 120 УК РК — изнасилование несовершеннолетней. В настоящее время проводится досудебное расследование, направленное на всестороннее и объективное установление всех обстоятельств произошедшего. Обеспечена защита прав и законных интересов несовершеннолетней, – подчеркнули в ДП Мангистауской области.

Иную информацию в интересах следствия в полиции раскрывать не стали.