В том числе замакима Уральска.

Как рассказал на брифинге руководитель департамента экологии по ЗКО Мурат Ермеккалиев, по данным космического мониторинга за 2025 год в области выявлено 183 незаконные свалки: 90 — в районе Байтерек, 35 — в Бурлинском районе, 31 — в Уральске и 27 — в Теректинском районе.

Ликвидировано 154 свалки, что составляет 85% от общего числа.

— За несвоевременную ликвидацию незаконных свалок по представлению природоохранного прокурора к административной ответственности привлечены заместители акимов района Байтерек, Бурлинского и Теректинского районов, а также города Уральска. Штраф по части 3 статьи 344 КоАП РК составил 50 МРП и оплачен в сокращённом порядке, — пояснил главный эколог области.

Мурат Ермеккалиев отметил, что акимы районов объясняют задержки с ликвидацией свалок отсутствием финансирования.

— В 2022–2024 годах в местный бюджет от природопользователей поступило 5,6 миллиарда тенге, за 11 месяцев 2025 года — более 5 миллиардов тенге. Всего 10,6 миллиарда тенге. Несмотря на это, мероприятия, предусмотренные Стратегическим планом Министерства экологии и природных ресурсов РК (в части выбросов, сбросов и управления отходами), в области не реализованы, — пояснил глава департамента.

Со слов Мурата Ермеккалиева, в течение нескольких лет не продвигаются проекты строительства полигонов ТБО в посёлках Чапаево, Казталовка и Фурманово. ТЭО и ПСД разработаны, но проекты не реализованы, хотя их общая стоимость не превышала 1 млрд тенге.

Проект целевых показателей качества окружающей среды по ЗКО, обязательный по Экологическому кодексу, до сих пор не разработан. Подрядчик приступил к работе только сейчас, завершение планируется к концу 2026 года — через пять лет после вступления в силу нового Экологического кодекса.