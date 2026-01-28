Расследование находится на личном контроле генпрокурора.

27 января в Жамбылской области при исполнении служебных обязанностей погиб военнослужащий срочной службы. Инцидент с летальным исходом произошёл на одной из воинских частей региона, сообщили Генпрокуратуре РК.

Как стало известно, солдат получил огнестрельное ранение, от которого скончался до приезда медиков. Точные обстоятельства случившегося выясняются в ходе служебной проверки.

В Минобороны Казахстана подтвердили факт гибели срочника и заявили, что ситуация находится на контроле руководства. В ведомстве подчеркнули, что проводится всестороннее расследование с участием компетентных органов.

— Служебная проверка по данному факту проводится в соответствии с действующим законодательством, все обстоятельства будут установлены, — отметили в министерстве.

Родственникам погибшего оказывается необходимая помощь и психологическая поддержка. Официальные детали о личности военнослужащего и обстоятельствах инцидента правоохранительные органы пока не раскрывают.