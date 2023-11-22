По данным «Казгидромета», 23 ноября ночью на севере и востоке ЗКО ожидается метель. На западе региона — туман. Порывы ветра достигнут 20 метров в секунду.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит -5..-7 градусов, ночью похолодает до -9..-1 градусов. Ветер до 20 метров в секунду.
  • В Атырау — переменная облачность. Днём будет -1..-3 градусов, ночью -4..-6 градусов. Ветер до 20 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют снег. Днём ожидается до -5..-7 градусов. Ночью похолодает до -8..-10 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +12..+14 градусов, ночью опустятся до +6..+8 градусов. Ветер до 20 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается дождь. В дневное время температура воздуха составит +5..+7 градусов, ночью похолодает до +4..+6 градусов. Ветер до 7 метров в секунду.