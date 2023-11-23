Полмиллиона доз вакцины против кори прибыло в Казахстан

В Алматы прибыло 500 тысяч доз вакцины против кори, краснухи и паротита. Её используют для проведения дополнительной массовой иммунизации, сообщили в Минздраве Казахстана.

Всего ведомство закупило полтора миллиона доз. Прибывшие 500 тысяч доз направят в регионы.

— Используется комбинированная вакцина против кори, краснухи и паротита производства Serum Institute of India. Производство имеет преквалификацию ВОЗ. Вакцина против кори используется на протяжении 60 лет, — пояснили в министерстве.

C шестого ноября в Казахстане началась дополнительная массовая иммунизация против кори, краснухи и паротита. Её проводят детям с 6 до 11 месяцев. С декабря начнут прививать детей с двух до четырёх лет, независимо от прививочного статуса.

Неблагополучная ситуация по кори отмечается во всей стране. В Алматы стационары заполнены на 90%.