Скриншот с видео – Законопроект у нас разработан, он сейчас находится на согласовании с другими госорганами, на обсуждении. Осенью мы планируем зайти с ним в Мажилис Парламента. Мы полагаем, что данный законопроект привлечет очень много общественного внимания, потому что эта проблема у нас есть, - сказал Мирзагалиев на онлайн-брифинге СЦК. Министр сообщил о возможном ужесточении ответственности за жестокое обращение с животными вплоть до уголовной. – Мы все стали свидетелями варварского отношения к животным за последние несколько месяцев. Фактов было достаточно. Полагаем, что действительно нужно ужесточать ответственность, вплоть до уголовной, - заключил чиновник. Ранее министр экологии рассказал о новом проекте закона, который ужесточит наказание гражданам за пытки и убийства животных. 31 мая стало известно, что двое мужчин устроили стрельбу из пистолета и ружья по собакам в пригороде Атырау. Происходящее снимали на камеру. Один из стрелявших оказался работником Атырауской городской ветеринарной станции. 1 июня появилось видео, на котором мужчина зажал голову псу металлической дверцей холодильника и встал на нее ногами. Волонтеры спасли собаку, а полицейские задержали мужчину. Позже он объяснил, что был пьян, когда мучил животное. 2 июня стало известно о 45-летней женщине в Петропавловске, которая, будучи пьяной, выбросила из окна четвертого этажа свою собаку. Прибывшие на место полицейские обнаружили умирающего домашнего питомца под окнами дома. Несмотря на усилия ветеринаров, спасти спаниеля не удалось. Женщине назначили штраф в 27 тысяч тенге. 4 июня появилась информация о жестоком убийстве кота в подъезде одного из жилых домов в Караганде. Бездомного кота прикармливали жители подъезда. По словам горожан, незнакомый мужчина схватил кота и стал бить его о железную дверь подъезда, колотил о стену так, что все стены были в крови. Жители подъезда потребовали у полиции имя убийцы, угрожали устроить самосуд, так как "закон бездействует". 5 июня в сети появилась видеозапись, на которой несколько парней заживо сожгли щенка в селе Кабанбай Алматинской области. После задержания подростки сказали, что жестокое преступление совершили "ради забавы". Позже карагандинцы опубликовали видео из городского зоопарка, где обнаружили измученную амурскую тигрицу. Посетители запечатлели момент, когда животное несколько раз попыталось встать на лапы, но каждый раз падало на бок.