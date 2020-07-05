Министр здравоохранения РК Алексей Цой заявил, что все клинические протоколы, которые сейчас используются в Казахстане, признаны международно, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

- Это доказанные методики, которые были признаны. Научные отечественные деятели, клиницисты разрабатывают данные подходы. Осложнения от той или иной схемы лечения очень сильно зависят от индивидуальных схем лечения. Инфекционисты, врачи, которые непосредственно работают с нашими пациентами, знают, как применять эти препараты, в какой дозировке, где осложнения, где риски, где противопоказания. То есть все зависит от индивидуального приема данных препаратов. Эти препараты уже много лет лечат наших пациентов, поднимают на ноги. И очень важно здесь заметить – от грамотного назначения врача, схемы, которая прописана в клинических протоколах, зависит и исход лечения, - заявил Алексей Цой.