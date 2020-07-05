Кроме того, он отметил, что они свяжутся с доктором из Шымкента и обсудят ее предложения. Также Алексей Цой сказал, что они крайне обеспокоены тем, что они обеспокоены бесконтрольным приемом антибактериальных средств. - В протоколе настоятельно рекомендуется обильное питье в теплом виде с целью дезинтоксикации, увлажнения слизистых оболочек. Антикоагулянты рекомендуются при COVID-19 в зависимости от степени тяжести заболевания для уменьшения тромбообразования. Анализ смертности в Казахстане показал, что в более 95 процентов случаев – это лица старше 60 лет с сопутствующими заболеваниями сердца, легких, диабетом и ожирением, что соответствует международным данным. Антибактериальная терапия при COVID-19 не является показанием, COVID-19 - инфекция - это вирусное поражение легких, - сообщил министр здравоохранения. Напомним, главный врач частной клиники «Денсаулық» города Шымкента, реабилитолог и кинезотерапевт Айна Бакеева разместила видеосообщение, в котором просит пересмотреть протокол лечения пациентов с ковидной пневмонией. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  