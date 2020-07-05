Посмотреть эту публикацию в Instagram 3 Июл 2020 в 11:45 PDT

Иллюстративное фото из архива "МГ" Она записала эмоциональное видеообращение к президенту Казахстана, в котором просит срочно пересмотреть протокол лечения пациентов с ковидной пневмонией. По ее словам, существующий протокол приводит к смерти пациентов от отека легких. К слову, видеообращение врача опубликовал на своей странице в Facebook известный общественный деятель, член национального совета общественного доверия Мурат Абенов - Айна Бакеева, главный врач частной клиники «Денсаулық» города Шымкента. Врач-реабилитолог, кинезотерапевт. В связи с эпидемиологической ситуацией консультирует и лечит людей бесплатно. Прошу министерство здравоохранения Республики Казахстан обратить внимание на мнение эксперта, — написал Мурат Абенов. В видеообращении Айна Бакеева также выразила крайнее негодование тем, что аптеки взвинтили цены на жизненно необходимые лекарства. Бакеева назвала это мародерством по отношению к людям со стороны владельцев аптек. Обращаясь к президенту Казахстана, Айна Бакеева заявила, что здоровье нации под угрозой. - Я хочу обратиться к президенту нашей страны. Последние пять дней я занимаюсь бесплатными онлайн-консультациями по всему Казахстану. Я хочу, чтобы изменили протокол ведения больных в больницах. У меня на сегодняшний день есть доказательства того, что в реанимациях почему-то происходит отек легких. Я не могу знать, что там делают, со слов больных, там капают раствор. Какой именно – я не знаю. Я посмотрела пациентку, у которой при поступлении было 20% поражения легких. Там были изменения легких по типу матового стекла. Через два дня на рентгене половина легких – в воде. Я очень хорошо отличаю воду и матовые стекла. Это не ковидное поражение, это отек легких. На третий день у нее тотальное поражение легких, но не ковидное, это был отек легких. Все препараты там, понимаю, реанимация, вводятся внутривенно. Но не при этой болезни, зная патогенез этой болезни, нельзя так делать. У нас нет растворов в Казахстане на сегодняшний день, которые можно капать в этом случае. Солевые растворы создают отек тканей. Нет у нас коллоидных растворов. Я никого не виню в этом, такая ситуация. И нет необходимости даже коллоидные растворы капать. Есть просто необходимость разжижать кровь антикоагулянтом и останавливать воспаление, если это необходимо. Даже не всем, если нет температуры и ломоты, то это не нужно. Достаточно отпаивать регидроном, то есть солевыми растворами, но отпаивать, чтобы лишняя жидкость не скапливалась в тканях. Я очень надеюсь, что пересмотрят протокол (лечения – прим. ред.) и перестанут умирать люди, — сказала врач. Специалист также поделилась опытом успешного лечения пожилого человека по ее рекомендациям. - Если вести нормальный уход и протокол, если их не перекапывать и не доводить до отека легких, все больные могут выздороветь при правильном протоколе, — заявила она. Айна Бакеева также высказалась об использовании антибиотиков в лечении пациентов с ковидной пневмонией. - Кроме этого, меня крайне возмущает использование тяжелых антибиотиков в больших количествах. Оно неоправданно при вирусной инфекции. Оно абсолютно не нужно. У меня сейчас достаточно материалов, чтобы утверждать, что эту инфекцию можно вести без антибиотиков. На сегодняшний день у меня очень много пациентов, которые выздоровели просто с помощью антикоагулянтов, противовоспалительных средств и просто солевого раствора, отпаиванием, — сказала она. Бакеева пообещала продемонстрировать снимки пациентки, у которой было тотальное поражение легких. - Я не знаю, какой сейчас протокол, могу только догадываться. Я сейчас ответственно заявляю, что люди умирают от отека легких, а не от ковидной пневмонии, — заявила врач. Также она указала на то, что, по ее мнению, казахстанские инфекционисты недостаточно учли опыт других стран в лечении ковидных пациентов. - Нет жизненно важных на данный момент лекарств. Я крайне возмущена, почему наши инфекционисты не предусмотрели это, почему они не изучили опыт других стран, конкретно Италии, о том, что, по сути, люди умирают от тромбоза. Итальянцы это поняли и опубликовали, — сказала она. Она также рассказала, что среди умерших от «неправильных протоколов» много молодых мужчин. - Я понимаю, что президент не может — он поручает, он доверяет, но вас подвели, Касым-Жомарт агай, вас подвели наши инфекционисты. У нас и так мало населения, сейчас они мрут как мухи, и молодые, много мужчин в районе 35-40 лет, и они умирают от неправильных протоколов. Просто от того, что их «на всякий случай» капают. Это не работает, — сказала Бакеева. Также, по ее мнению, имеет место лоббирование интересов фармкомпаний. - Неоправданное применение антибиотиков тоже меня крайне возмущает. Я здесь подозреваю лоббирование фармокомпаний. Они доводят людей до печеночной и почечной недостаточности. У меня есть один такой пациент, вчера мы его выписали, сказали: «Все, у него отказали почки, у него отказала печень». Я сейчас боюсь звонить к ним. Я очень надеюсь, что он еще жив, потому что вчера у него начала отходить моча. Да, я онлайн его консультировала. Меня сейчас обвиняют в том, что я это делаю, но я не могу пройти мимо этого, — говорит она. Высказалась она также об отсутствии лекарств в аптеках и взлетевших ценах на препараты. - Кроме того, меня возмущает состояние наших аптечных сетей. Они взвинчивают цены. Допустим, гепарин за упаковку стоит 3 тыс тенге, сейчас за флакон берут 6 тыс тенге. Вы мародеры, аптекари!Я назначаю лекарства, при этом уверена, что они не могут их найти. (…) Аптеки обдирают население. Если у нас будет жесткая система подбора лекарств в аптечных сетях, у нас в разы вырастет благосостояние народа. Люди не будут переплачивать за элементарные вещи, — заявляет врач. - Вчера я еще посетила на дому пациентов, которые лечились в частном центре. Им назначили горы очень дорогих антибиотиков. (…) Я крайне возмущена, коллеги, так нельзя делать! Вы прекрасно знаете, как это отразится на печени людей. Так нельзя делать, это здоровье нации! Я крайне возмущена, очень надеюсь, что вы это услышите, — сказала она в заключение.