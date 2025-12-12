Минсельхоз готовит поправки в закон.

В Казахстане планируют ввести в точках продажи мяса ежедневный контроль его соответствия требованиям безопасности, сообщается на сайте Informburo.kz.

Эта мера поможет исключить продажу небезопасного мяса, считает вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин.

Минсельхоз готовит соответствующие поправки в закон о ветеринарии. Среди изменений – исключение барьеров, которые не позволяют ветинспекторам и ветврачам проверять поставляемое на прилавки мясо.

— На сегодняшний день Предпринимательский кодекс запрещает ветеринарным инспекторам посещать частные учреждения. Даже ветеринарные станции и пункты ветеринарный инспектор не может посетить. Он должен пройти соответствующую процедуру, через прокуратуру зарегистрироваться. Поэтому мы сейчас из закона о ветеринарии хотим эту статью убрать, — сказал Бердалин на брифинге в сенате.

Министерство планирует ввести ежедневный контроль в лавках, магазинах, киосках и палатках. Эта мера поможет исключить продажу несоответствующей продукции, считает вице-министр.

Также закон предусматривает ужесточение наказания за реализацию непроверенного мяса, вплоть до уголовной ответственности.