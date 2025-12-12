Нарушителей выявили в ходе республиканских акций «Правопорядок» и «Опасный водитель» с помощью фото‑видео комплекса «Автоураган».

В Уральске полицейские обнаружили два автомобиля, двигавшихся по городу с одинаковыми государственными номерами. Нарушение выявили сотрудники патрульной полиции в ходе республиканских акций «Правопорядок» и «Опасный водитель» с помощью комплекса фото- и видеофиксации «Автоураган».

Как сообщили в департаменте полиции, в потоке были замечены Toyota Ipsum и Toyota Alphard с идентичными номерами. Проверка показала, что оба автомобиля зарегистрированы за пределами Казахстана.

– Использование одного номера на разных машинах — грубое нарушение, которое часто применяется для ухода от штрафов или сокрытия противоправных действий. По факту возбуждено уголовное дело, начато досудебное расследование, - подчеркнули в департаменте полиции ЗКО.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причастные лица. Оба автомобиля задержаны и помещены на спецстоянку.

Полиция призывает жителей строго соблюдать правила регистрации транспорта и напоминает, что за использование поддельных или изменённых номеров предусмотрена строгая ответственность.