По словам специалиста информационно-аналитического и ресурсного центра по работе с молодежью города Уральска Саламата Исламғали, это мероприятие под названием «Эколайф» организовано городским ресурсным центром по делам молодежи. - Цель акции - это воспитание экологической культуры молодежи. В рамках программы был проведен семинар, где были обсуждены самые важные вопросы по экологии города и области. Помимо этого, был проведен тимбилдинг, направленный на сплочение команды с помощью активного отдыха на природе, также были проведены спортивные игры, - пояснил Саламата Исламғали. Стоит отметить, что волонтеры волонтерского корпуса «Орал жастары» сделали своими руками дома для птиц и установили их в Ханской роще. Как рассказала волонтер «Орал Жастары» Аружан Рамазанова, их волонтерское движение провело экологическую акцию «Эколайф». - Нужно всегда помнить о том, что в любое время года нашим пернатым друзьям не хватает корма и места укрытия. Потом в скворечниках птицы будут устраивать свои гнезда и выводить птенцов. Скворечник - это гнездовье, которое могут заселить скворцы, воробьи, иногда дятлы и даже белки. Устанавливая дома для птиц, мы показали пример для молодежи, мы должны заботиться о своем крае и природе, - сказала Аружан Рамазанова. – Я считаю, мы должны беречь и охранять природу. Ведь леса вырабатывают для нас кислород. В степях выращивают зерновые культуры. В морях много рыбы для человека. Все это надо сохранить и приумножить для будущего поколения. Ведь очень многие люди, отдыхая в лесах, скверах и парках, не задумываясь, мусорят, бросают окурки, пластиковые бутылки. Это же ужасно. Природа – это наше все. Каждый из нас любит отдыхать на природе наслаждаться ее красотой и неповторимостью. К слову, в данной акции приняли участие более 20 человек.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.