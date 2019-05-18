Антипохмельная новинка с забавным названием «Gyeondyo-bar», по-русски «Держись» поступившая в продажу, родом из Южной Корее. Сверху десерт покрывает фруктовая оболочка со вкусом грейпфрута, начинка содержит сок плодов изюмного дерева. Оказывается, этим соком лечили похмелье еще с 17 века. Производители спасительного мороженого заверяют, что с ним не будут страшны последствия никаких алкогольных возлияний, даже ночных.