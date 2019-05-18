Скриншот с видео Сегодня, 18 мая, аким города Мурат Мукаев проинспектировал ход дорожных ремонтных работ. В настоящее время по улицам Даулеткерея, Г.Караша, Савичева подрядной организацией ТОО "Айдана" ведутся работы по устройству тротуаров. А по улицам Елизарова от ул.Нурпейсовой до ул.Яицкой подрядной организацией ТОО "ДСК ПРИОРИТЕТ" ведутся подготовительные земляные работы. Напомним, в 2019 году запланирован ремонт на 41 улицах города протяженностью порядка 53 км. В рамках этих работ будет проведен ремонт дорог к 14 социальным объектам. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.