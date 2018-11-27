25 декабря в Атырау будет сдан в эксплуатацию пятиэтажный 100-квартирный жилой дом в мкр. Нурсая, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Возраст супругов, либо неполной семьи, претендующих на получение социальной квартиры, матерей одиночек, воспитывающих детей, не должен быть превышать 29 лет. Семья должна быть зарегистрирована в списках жителей Атырауской области и при жтом не иметь  собственное жильё. Кроме того, супруги должны иметь первоначальный взнос в АО «Жилстройсбербанк» в размере 20% от полной суммы. Заявители должны зайти на сайте baspana.kz и зарегистрироваться на странице «Жас отау» в отделе недвижимости. По всем дополнительным вопросам обращаться по следующим номерам: 8 (7122) 50-40-94, 51-30-28. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Камилла МАЛИК