8 (7122) 50-40-94

Иллюстративное фото из архива "МГ" Возраст супругов, либо неполной семьи, претендующих на получение социальной квартиры, матерей одиночек, воспитывающих детей, не должен быть превышать 29 лет. Семья должна быть зарегистрирована в списках жителей Атырауской области и при жтом не иметь собственное жильё. Кроме того, супруги должны иметь первоначальный взнос в АО «Жилстройсбербанк» в размере 20% от полной суммы. Заявители должны зайти на сайте baspana.kz и зарегистрироваться на странице «Жас отау» в отделе недвижимости. По всем дополнительным вопросам обращаться по следующим номерам:, 51-30-28. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Камилла МАЛИК