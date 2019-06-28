Министр образования и науки РК назвал условия их получения, сообщает Informburo.kz.

Фото из архива "МГ"

Пять тысяч дополнительных грантов на получение высшего образования выделяет МОН РК. Об этом рассказал министр образования Асхат Аймагамбетов на пресс-конференции, посвящённой снижению долговой нагрузки для некоторых категорий заёмщиков.

– С первого сентября 2019 года выделяется пять тысяч целевых образовательных грантов. Для того чтобы бесплатно учиться в вузах страны, необходимо несколько условий. Во-первых, абитуриенты должны быть из малообеспеченной и многодетной семьи либо из семьи, получающей адресную социальную помощь (АСП). Второе условие: претендент должен набрать на ЕНТ пороговый балл, – прокомментировал глава МОН Асхат Аймагамбетов.

Кто станет обладателем дополнительных грантов, станет известно в августе. Сначала вузы распределят 53 700 грантов, ранее выделенных в этом году. Если среди их обладателей не окажутся абитуриенты из вышеуказанных категорий, они должны будут написать заявление для того, чтобы комиссия предоставила право бесплатно обучаться.

многодетным семьям;

семьям, получающим выплаты по случаю потери кормильца;

семьям, имеющим детей-инвалидов;

инвалидам с детства старше 18 лет;

получателям государственной адресной социальной помощи;

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, не достигшим 29 лет.

На пресс-конференции выступил и первый заместитель премьер-министра РК, министр финансов Алихан Смаилов, который сообщил, что некоторым студентам увеличат стипендии. Эта мера включена в пакет срочных мер социального характера, инициированных президентом РК. – С первого сентября на 30% будут увеличены стипендии студентов и учащихся по рабочим специальностям технического и профессионального образования с охватом 120 тысяч человек. Во всех регионах будут приняты меры социальной поддержки для детей из малообеспеченных семей, в том числе горячее питание, школьный проезд, обеспечение школьными принадлежностями, – сказал Алихан Смаилов. 26 июня Касым-Жомарт Токаев подписал указ, согласно которому правительство погасит беззалоговые кредиты: