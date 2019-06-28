PR-директор Бари Алибасова и группы "На-На" в интервью "Вечернeй Мocкве"сделал признание - история с отравлением просто хорошо продуманное и реализованное шоу. «Это необходимо, чтобы поддерживать популярность. Подпитка для СМИ». «… каждое событие можно продать, что и сделали. Об этом мечтает каждая звезда! Это просто эталон, как можно использовать личное событие, даже неприятное, в целях рекламы", – заявил Вадим Горжанкин Напомним, мы уже писали о несостыковках в истории с отравлением Бари Алибасова. Однако тогда его PR-директор говорил, что "скептики" просто хотят пропиариться.