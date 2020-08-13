Иллюстративное фото из архива "МГ" - Большинство зарубежных вузов перешли на дистанционную форму обучения, однако часть вузов не может предоставить услуги по дистанционному обучению. Студентам, которые не могут выехать из страны для продолжения обучения по независящим от них причинам, помогут с переводом в отечественные вузы по их желанию, - сообщили в МОН РК. - Формат процедуры упрощается. Студентам достаточно будет обратиться в виртуальную приемную комиссию вуза. Заявление о переводе оформляется в онлайн-режиме. В связи с этим вопросом в министерстве организована горячая линия 74-16-24, по которой можно обращаться с 9:30 до 18:30 часов с понедельника по пятницу. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.