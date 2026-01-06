В регионе завтра не ожидается резких изменений, но из‑за морозов и возможного слабого снега на дорогах стоит соблюдать осторожность.

По данным РГП «Казгидромет», 7 января в Уральске ожидается морозная погода с небольшой облачностью. Температура воздуха ночью может опуститься до −11…−9°C, днём — примерно до −1…−3°C, возможен слабый снег. Ветер будет умеренным, облачность сохранится в течение дня.

В Атырау завтра прогнозируется пасмурно и без значительных осадков. Температура воздуха составит около −2…−1°C днём, ночью — примерно −2…−1°C, осадки маловероятны.

В Актау будет умеренно прохладно с переменной облачностью и без существенных осадков. Температура ожидается выше нуля — около +2…+5°C днём, ночью около 0…+2°C.

Актобе встретит день морозной погодой с переменной облачностью и отрицательными температурами. Ночью столбик термометра опустится до −6…−5°C, днём — примерно −2…−3°C, возможно облачно, осадки маловероятны.