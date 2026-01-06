В городе Уральск в рамках одного из направлений деятельности молодёжного общественного объединения «Дала Қырандары» — #сатқындар, направленного на противодействие распространению синтетических наркотиков, состоялся первый рейд 2026 года.
Рейдовые мероприятия прошли на территории города и прилегающих районов. В выезде приняли участие 107 кыранов, которые были распределены на 11 отрядов.
Рейдовые группы охватили следующие районы и территории:
1. район Второй рабочий;
2. район Депо, улица Петровского;
3. район Қазақ ауыл (Зачаганск);
4. территория Центрального рынка;
5. Байтерекский район, посёлок Плодовощной;
6. район Зачаганск;
7. территории Сарайшық и Саяхат;
8. район Меловые горки;
9. микрорайоны 4, 6, 7 и 10;
10.район старого аэропорта;
11. территория педагогического института и педагогического колледжа;
12. район завода «Зенит»;
13. Теректинский район, село Подстепное.
Антинаркотические рейды являются частью системной работы объединения. Деятельность «Дала Қырандары» осуществляется по 4 ключевым направлениям, одним из которых является направление #сатқындар.
Проведённый выезд стал первым рейдом 2026 года и дал старт дальнейшей плановой работе в регионе.