Рейдовые мероприятия прошли на территории города и прилегающих районов.

В Уральске состоялся первый антинаркотический рейд 2026 года

В городе Уральск в рамках одного из направлений деятельности молодёжного общественного объединения «Дала Қырандары» — #сатқындар, направленного на противодействие распространению синтетических наркотиков, состоялся первый рейд 2026 года.

Рейдовые мероприятия прошли на территории города и прилегающих районов. В выезде приняли участие 107 кыранов, которые были распределены на 11 отрядов.

Рейдовые группы охватили следующие районы и территории:

1. район Второй рабочий;

2. район Депо, улица Петровского;

3. район Қазақ ауыл (Зачаганск);

4. территория Центрального рынка;

5. Байтерекский район, посёлок Плодовощной;

6. район Зачаганск;

7. территории Сарайшық и Саяхат;

8. район Меловые горки;

9. микрорайоны 4, 6, 7 и 10;

10.район старого аэропорта;

11. территория педагогического института и педагогического колледжа;

12. район завода «Зенит»;

13. Теректинский район, село Подстепное.

Антинаркотические рейды являются частью системной работы объединения. Деятельность «Дала Қырандары» осуществляется по 4 ключевым направлениям, одним из которых является направление #сатқындар.

Проведённый выезд стал первым рейдом 2026 года и дал старт дальнейшей плановой работе в регионе.