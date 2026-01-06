Изменения коснутся казахстанцев, которые получают выплаты уже не первый год.

С 1 января 2026 года пенсионные выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) увеличатся на 5% для казахстанцев, которые получают их не первый год.

Как напомнили в фонде, расчёт пенсионных выплат осуществляется в соответствии с Методикой определения их размера, утверждённой постановлением правительства от 30 июня 2023 года. Согласно документу, в первый год выхода на пенсию ежемесячная выплата рассчитывается исходя из суммы пенсионных накоплений с применением ставки 6,5%, разделённой на 12 месяцев. В последующие годы выплаты ежегодно индексируются на 5%.

Минимальный размер ежемесячной выплаты из ЕНПФ составляет не менее 70% прожиточного минимума, установленного законом о республиканском бюджете. В 2026 году прожиточный минимум определён на уровне 50 851 тенге. Максимальный размер выплат не ограничен и напрямую зависит от объёма пенсионных накоплений получателя.

Методика также предусматривает повышающие коэффициенты для отдельных категорий граждан. Они применяются к лицам с инвалидностью I или II группы, установленной бессрочно, а также к пенсионерам, за которых уплачивались обязательные профессиональные пенсионные взносы не менее 60 месяцев. Если человек относится сразу к двум категориям, используется коэффициент с наибольшим значением.

В ЕНПФ подчеркнули, что размер пенсионных выплат напрямую зависит от суммы накоплений, сформированных за счёт регулярных взносов и инвестиционного дохода. Выплаты осуществляются до полного исчерпания средств на индивидуальном пенсионном счёте. При этом пенсионные накопления являются собственностью вкладчика и подлежат наследованию в соответствии с гражданским законодательством.