В городе продолжаются активные работы по вывозу снега, сообщили в пресс-службе акимата. На 6 января 2026 года в этих работах участвует около 370 единиц спецтехники. С начала сезона с города на специальные полигоны вывезли уже 70 000 кубометров снега. Только за последние сутки вывезли 10 000 кубометров.

Снег убирают в две смены. В каждой из них работают более 300 человек и 230 единиц техники. Сначала чистят главные улицы, маршруты общественного транспорта, социальные объекты, остановки и пешеходные зоны.

Однако жители города недовольны уборкой снега. По их словам, дороги чистят, но снег с обочин не собирают, из-за чего сложно припарковаться.