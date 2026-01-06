Отзыв продукции носит предупредительный характер.

Компания Nestlé начала добровольный отзыв ограниченного количества партий детского питания на территории Казахстана из‑за потенциального риска наличия пищевого токсина, говорится в официальном сообщении производителя.

По данным компании, отзыв продукции носит предупредительный характер и проводится в рамках глобального решения производителя, направленного на обеспечение безопасности питания детей.

— ТОО «Нестле Фуд Казахстан» добровольно отзывает на территории Республики Казахстан ограниченное количество продукции детского питания — сухих быстрорастворимых молочных и кисломолочных смесей и сухой смеси на основе аминокислот лечебного диетического питания определённых партий, — указано в сообщении компании.

Причиной стало возможное присутствие бактериального пищевого токсина цереулида в одной из исходных кислот, поставляемой внешним поставщиком, что может привести к рискам для здоровья. Хотя содержание вещества минимально и его уровень в детском питании сейчас в стране не нормируется, производитель принял решение об отзыве во избежание любых рисков для малышей.

Токсин цереулид — устойчивое соединение бактериального происхождения, при попадании в пищу способное вызвать симптомы отравления, такие как тошнота и рвота.

Компания уже уведомила регулирующие органы и начала мероприятия по отзыву продукции с 5 января 2026 года. Покупателям обещано предоставить подробную информацию о порядке возврата указанных партий.

Nestlé также подчеркнула готовность сотрудничать с потребителями и органами контроля для обеспечения полной прозрачности и безопасности питания, особенно детского.