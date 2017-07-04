В Абайском ОП УВД г.Уральска расследуются уголовные дела по факту мошеннических действий Даниеля МУРЗАГАЛИЕВА. Как сообщили в УВД города Уральск, 20 мая в УВД города Уральска с заявлением обратилась женщина. - Потерпевшая рассказала, что 21 сентября 2016 года примерно в 19 часов, Даниель МУРЗАГАЛИЕВ, находясь возле ДК «Зенит», расположенного по улице Сарайшык, обманным путем вошел в доверие и под предлогом получения квартиры, завладел денежными средствами в сумме 200 тысяч тенге, после чего скрылся с места преступления, - пояснили в УВД. Кроме того, 15 июня в ДВД ЗКО обратился мужчина с таким же заявлением. - Он пояснил, что в августе 2016 года Даниель МУРЗАГАЛИЕВ, находясь возле здания КазИИТУ по улице Маметовой, 81 под таким же предлогом завладел денежными средствами в сумме 100 тысяч тенге . По данным фактам ведется досудебное расследование по статье 190 УК РК "Мошенничество". Сотрудники полиции полагают, что от рук этого мошенника пострадали еще ряд граждан города Уральска и области, которые не обратилась полицию по ряду причин. В связи с этим просим всех пострадавших обратиться в ДВД ЗКО, УВД г.Уральска, по следующим телефонам: 102 - дежурная часть ДВД 92-18-04- дежурная часть УВД