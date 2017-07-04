Фото предоставлено пресс-службой акима ЗКО Аким ЗКО Алтай Кульгинов поздравил Жаната АСАНТАЕВА с назначением и пожелал плодотворной работы по выполнению поставленных задач. АСАНТАЕВ Жанат Асылханович родился в 1970 году. Образование – высшее. Трудовой путь начал в 1993 году мастером, технологом на хлебозаводе. 2002–2007 г.г. – работал в администрации суда в Астане и в Министерстве транспорта и коммуникаций Республики Казахстан. 2007–2010 г.г. – работал на разных должностях в департаменте министерства и науки Республики Казахстан. 2010–2014 г.г. – заместитель акима в городе Капчагай в Алматинской области, главный инспектор аппарата акима Алматинской области. 2014–2016 г.г. – руководитель отдела аппарата акима Западно–Казахстанской области, руководитель Западно–Казахстанского областного департамента инспекции труда. С 2016 года занимал должность руководителя управления координации занятости и социальных программ Западно–Казахстанской области.