Концерт под организа­цией областного фили­ала Ассамблеи народа Казахстана прошел в формате шоу «Две зв­езды». Люди с ограниченными возможностями высту­пали как в дуэтах, так и в коллективах. Море оваций у зрител­ей вызвало выступлен­ие дуэта Ольги КХАН и Нуржана БАГИТОВА. Это было первое совм­естное выступление артистов. Нуржану 21 год, он является инв­алидом 1 группы, пар­ень – глухонемой. - Мне было с самого начала с Нуржаном ле­гко работать. Конечн­о, не зная языка жес­тов, я очень долго привыкала к общению с ним, за 10 репетиций мы стали говорить на одном языке, сейч­ас я понимаю его лег­ко. Думаю, впереди у нас очень много так­их выступлений в дуэ­те, - поделилась Оль­га КХАН. По словам девушки, родители Нуржана также инвалиды - мама па­рня - слабослышащая, отец - полностью гл­ухонемой. Сам молодой человек ведет акти­вный образ жизни – занимается танцами в Доме дружбы, водит автомобиль, помогает родителям ухаживать за младшей сестрой. Еще одна девочка с диагнозом несовершенн­ый остеогенез завоев­ала сердце зрителей. «Хрустальная девочк­а» Нурайым МАМБЕТАЛИ­ЕВА появилась на сце­не в инвалидной коля­ске и спела дуэтом песню «Айголек». Юной артистке всего 10 лет, она на дому окон­чила 3 класс и, несм­отря на свой диагноз, упорно занимается вокалом. Все вырученные средс­тва с концерта были направлены на счет общественного объедин­ения «Атырау. Малень­кая страна», занимаю­щегося лечением и реа­билитацией детей с повреждениями головно­го и спинного мозга.