Оплата не должна превышать 12 тысяч тенге. Это правило касается детских садов, которые получают госзаказ. Мнения бизнесменов разделились - одни считают эту сумму реальной, другие недостаточной. В Уральске детские сады посещают порядка 14 тысяч детей, а очередь на данный момент составляет более 15,5 тысяч человек. Государственные дошкольные учреждения в последнее время не строятся. Вся надежда на частников. Сейчас они уже открыли 23 детских сада, в которых воспитывается порядка 1700 детей. - Мы разработали проект постановления городского акимата. Дошкольные учреждения, получающие госзаказ, не должны брать с родителей более 12 тысяч тенге в месяц. Госзаказ на данный момент составляет 19 тысяч тенге на одного ребенка, - отметила заместитель руководителя отдела образования г. Уральска Жанна САХИПКЕРЕЕВА. Родители при таком раскладе останутся в выигрыше. Ведь у них появится возможность выбора при равной оплате. - Мы платим за частный детский сад 17 тысяч тенге в месяц. Ребенка отдали туда с двух лет. Очередь на государственный детсад еще не подошла, - отметила Наталья Лимонова. В частном детсаде «Нур» воспитывается 150 детей. Предприниматели ежемесячно платят за аренду здания 800 тысяч тенге. И все равно имеют прибыль. - Мы берем с родителей оплату в 13 тысяч тенге в месяц. Родители довольны. Получаем госзаказ, - заявила исполнительный директор детского сада Валентина КУРМАНОВА. Но некоторые предприниматели с проектом решения городского акимата не согласны. - Государственные детские сады получают в зависимости от мощности от 30 до 40 тысяч тенге на одного ребенка. Мы, снизив уровень оплаты, не сможем гасить кредиты, - утверждает директор частного детского сада Борис ЛАВРЕНТЬЕВ. Несогласные предприниматели обратились в филиал национальной палаты предпринимателей. Они считают, что плата за частный детский сад должна быть выше, чем в государственных дошкольных учреждениях.