Акимат Уральска выделил временное жилье для семьи, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как стало известно, власти города выдали семье частный дом во временное пользование. Сам отец четверых детей рад этому событию. - Мы уже переехали в этот дом. Теперь мне будет полегче, так как не нужно платить за аренду жилья. Нужно оплачиватть только комуслуги. Также хочу сказать спасибо всем, кто поддержал нас и помог деньгами, - говорит Еслям Айтмабетов. Еслям перевел старших детей в СОШ №13, которая находится поблизости от их дома. Теперь в его планах перевести младшую дочь в детский сад в том же районе. Нужно отметить, что семья Есляма стоит в очереди на жилье под номером 4833. Напомним, Еслям Айтмабетов один воспитывает четверых детей - 14-летнюю Эльнару, 15-летнего Ильяса, 8-летнего Мираса и 4-летнюю Эмилию. Мама детей ушла из семьи и вот уже три года не появляется и не интересуется судьбой своих детей. Отец работает, однако его заработка в 30 тысяч тенге едва хватает, чтобы прокормить семью. Мужчина просил помочь им с жильем.  