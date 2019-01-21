Окончил факультет философии и политологии Казахского национального университета имени Аль-Фараби (2007), Национальную школу государственной политики Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан (2012). Магистр социальных наук. С 2007 года работал в неправительственных организациях. В 2013-2014 годы – главный инспектор, руководитель отдела информационно-аналитической работы и международного сотрудничества аппарата акима города Уральск. С ноября 2014 по апрель 2016 года – руководитель уральского городского отдела внутренней политики. Затем работал главным инспектором, руководителем отдела стратегического развития аппарата акима Западно-Казахстанской области. С января 2017 года по март 2018 года – руководитель управления внутренней политики ЗКО. С марта 2018 года работал заместителем председателя комитета по делам гражданского общества министерства общественного развития РК.

Как сообщили в пресс-службе акима города, по решению конкурсной комиссии, на должность заместителя акима города Уральска назначен Бакытжан Нарымбетов. Бакытжан Нарымбетов был назначен вместо Мирболата Нуржанова, который в данный момент находится на обучении. Бакытжан Нарымбетов родился в 1986 году в городе Уральск.