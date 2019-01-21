Мы уже неоднократно сталкиваемся с легализацией пребывания в Польше наших студентов. Пришло время посмотреть еще на один очень интересный способ легализации — разрешение для временного проживания EU (ЕС). Что это за документ? Какими правами наделяет и как его оформить? На эти и другие вопросы подробно ответим ниже.Генеральное Консульство Польши в Алматы выдает национальную визу на 6 месяцев.Наши студенты имеют все эти возможности, компания оказывает необходимую помощь.Рассмотрение первоначального вопроса о выдаче Карты Побыту происходит в Urząd Wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, что в переводе миграционная служба. Считается, что решение принимает лично Воевода. В дальнейшем при продлении карты вопросом занимаются чиновники более низкого разряда. В Urząd Wojewódzki по месту регистрации и предоставляются документы. Официально законом установлен максимальный срок рассмотрения вопроса – три месяца. Однако есть и нормы о продлении этого периода, с оповещением соискателя о причинах задержки. Таким образом, через три месяца максимум иностранный студент имеет возможность получить решение по вопросу. Через указанный срок вы можете получить карту «Карту Побыту» или Карта Поляка. Лицам старше 13 лет необходимо получать документ лично. За детей младше указанного возраста получают родители/куратор. Получаем «Карту Побыту», живем, учимся, перемещаемся по всем странам ЕС, работаем и открываем бизнес! Такие возможности имеют казахстанские студенты! Поступайте в университеты Польши! У нас проверенный результат!Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.