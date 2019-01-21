Иллюстративное фото из архива "МГ" Руководитель ассоциации частных дошкольных учреждений Хайдар Капанов рассказал, что государственным и частным детсадам должны финансироваться одинаково. - Независимо от форм собственности в системе образования - вуз, колледж, школа, сад - идут одинаковые деньги. 12 тысяч (оплата в государственных детсадах за месяц - прим. автора) платят родители за питание. А субсидии одинаковы. В нашем случае государственным садам субсидии пошли, а частным садам (в Уральске - прим.автора) не пошли. Закон по Конституции одинаков для всех. Стоимость госзаказа 19354 тенге, они идут. С осени прошлого года были приняты новые нормативные акты, которые ее повысили до 26828 тенге. 7474 тенге - это сумма, которую с октября по декабрь 2018 года местный бюджет Уральска, горОО недоплачивает 40 детсадам. На сегодняшний день это 76 миллионов тенге, - сообщил Хайдар Капанов. По словам Хайдара Капанова, переход к подушевому финансированию, когда деньги идут за ребенка, необходим, чтобы была конкуренция в садах, вузах, школах. - Тогда они (владельцы детсадов - прим. автора) будут биться за здоровье ребенка, чтобы больше было детей, ходило каждый день. Если ребенок не будет ходить, то это будет минусоваться из этих денег. Это хороший финансовый инструмент, чтобы биться за здоровье детей. Мы написали письма в областной акимат, горОО, облУО, акиму города. Пока ответ такой - денег нет. Обратились в прокуратуру, там нам ответили "ваши требования законны, мы вас поддержим", но протест акимату не внесли, - пояснил Хайдар Капанов. Солидарны с ним и другие владельцы частных детсадов. Так, хозяйка детсада "Куншуак" Айнур Султанова рассказала, что стоимость в ее детсаду на одного ребенка составляет 14 тысяч тенге, это чуть больше стоимости в госсаде. - К примеру, мне недоплатили 1,8 миллиона тенге, - говорит Айнур Султанова. - Это ощутимая сумма, которая должна пойти на ремонт, содержание здания, а также зарплату рабочим. Более того, я открыла еще два детсада в районе Байтерек - поселках Достык и Трекино. Однако районные власти даже те положенные 19 тысяч тенге платили лишь три месяца - в январе, феврале и ноябре прошлого года. Я намерена подать на них в суд. Нужно отметить, что частные детские сады в Уральске посещают 3500 детей. Руководитель отдела бюджетного планирования и бухгалтерского учета управления образования ЗКО Евгения Имангалиева сообщила, что их ведомство знает о сложившейся ситуации. - С 1 января 2018 года на каждого ребенка выделяется 26828 тенге. Согласно приказу министра образования, в тексте была такая оговорка - при наличии средств. Однако в сентябре была внесена поправка и этот пункт убрали, поэтому с октября образовалась такая задолженность у городского отдела образования и Зеленовского районного отдела образования, - пояснила Евгения Имангалиева. По ее словам, Зеленовский районный отдел образования задолжал 36 миллионов тенге. - Мы обращались в управление финансов, выходили с этим вопросом на сессии областного маслихата, однако нам было отказано из-за нехватки средств. Мы снова выйдем с предложением выделить средства на ближайшей областной сессии, которая пройдет в феврале, - сообщила Евгения Иманалиева. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.