Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции, 19 января недалеко от поселка Круглоозерное 23-летний водитель автомашины "Лексус-470", не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомашиной марки "Лада-21703". – Водитель автомашины «Лехус-470», водворен в изолятор временного содержания УП города Уральск. По данному факту управлением полиции города Уральск начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения", - рассказали в пресс-службе департамента полиции. Между тем в пресс-службе управления здравоохранения рассказали, что вызов на пульт станции скорой помощи поступил в 20.05. – На месте аварии работали три бригады врачей. В реультате ДТП пострадали пять человек. Две женщины 1972 и 1980 годов рождения, к сожалению, от полученных травм скончались на месте происшествия. Трое мужчин были доставлены в областную больницу. 45-летний мужчина в данный момент находится в реанимации. Мужчина 1996 года рождения получает лечение в отделении хирургии. Молодой человек 2001 года рождения после осмотра был отправлен на амбулаторное лечение, - сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Айнагуль Сакпусунова. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.