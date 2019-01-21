Чтобы самостоятельно продать подержанный автомобиль на вторичном рынке или через онлайн объявления, автовладельцу приходится тратить собственные деньги и время на предпродажную подготовку, то есть возникает необходимость провести химчистку автомобиля, составить и разместить объявление о продаже автомобиля, принимать входящие звонки в любое время суток, назначать встречи с потенциальными покупателями, вести торги, переживать за своевременный, честный, окончательный расчет за свой автомобиль. Все эти проблемы, возникающие при самостоятельной продаже автомобиля, отнимают значительную часть вашего времени и нервов, в то время как риски подстерегают Вас на каждом шагу. Наш автоцентр решит все эти проблемы, сэкономит ваше время и нервы. В автосалоне Volkswagen центр Уральск действует программа trade in, которая предусматривает обмен подержанного автомобиля на новый или выкуп автомобиля. Для этого необходимо позвонить нам по номеру 8(7112)24-77-00 и записаться в удобное для Вас время и день, и посетить наш автосалон, расположенный по адресу: пр.Евразия, 246/6 б.Наши специалисты проведут осмотр и оценку Вашего автомобиля совершенно бесплатно, на предмет его технического состояния. В то время, пока проводится оценка внешнего и технического состояния автомобиля, консультант нашего салона поможет Вам подобрать подходящий автомобиль, который будет соответствовать всем Вашим запросам и требованиям.При этом за нашим клиентом всегда остается выбор: как подобрать новый автомобиль в нашем автосалоне, получить деньги за свой автомобиль или приобрести его на вторичном рынке. Но практически все наши клиенты отдают предпочтение марке Volkswagen. Самые популярные модели, пользующиеся спросом на сегодняшний день, – это практичный Polo и технологичный Tiguan.Также в нашем центре любой желающий может пройти тест-драйв и в скором времени уехать на новеньком автомобиле Volkswagen.Таким образом, наш автосалон поможет Вам решить массу проблем, сэкономить Ваше время при продаже подержанного автомобиля, получить заключение специалиста о техническом состоянии автомобиля. Вся процедура оценки и оформления достаточна проста, прозрачна и занимает минимальное количество времени. Разницу в стоимости, возникающую при зачете Вашего подержанного автомобиля в обмен на новый, клиент может оплатить как за наличный расчет, так и при использовании банковских продуктов. Все наши банки-партнеры, участвуют в программе Trade in, поэтому оформление данных сделок проходит быстро и удобно.Мы ждем Вас в нашем автосалоне, расположенном по адресу: г.Уральск, пр. Евразия, 246/6 БНовости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.