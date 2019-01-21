Руководство Атырауской ТЭЦ сообщило о полной ликвидации аварии, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото Об этом рассказал президент АО "Атырауская ТЭЦ" Айбар Рахманов. - В настоящее время после устранения аварии на ТЭЦ тепло подается во все жилые дома Атырау 100%. Если есть отдельные участки, где нет отопления, необходимо обращаться к представителям АО "Атырауские тепловые сети", которые будут устранять неполадки непосредственно по указанным адресам, - сообщил  Айбар Рахманов. Если в вашем доме нет отопления, вы можете сообщить диспетчеру АО "Атырауские тепловые сети" по номеру 32-22-58. Отметим, что свищ на магистральном трубопроводе АТЭЦ полностью  был устранен вечером 20 января. После этого началось заполнение сетевых трубопроводов водой, и в дома жителей Атырау тепло было подано на 100%. Напомним, 19 января в 19.00 в Атырау произошло отключение тепловых сетей. по словам руководства, на одной из двух магистральных линий, выходящих с Атырауской ТЭЦ, образовался свищ (пропуск). Для того чтобы отключить данный участок, пришлось остановить работу тепловых сетей. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Ерлан ОМАРОВ