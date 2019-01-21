Уважаемые выпускники школ! Если вы планируете поступать за рубеж, то сейчас самое время для начала подготовки. Многие вузы принимают заявки не позднее марта. Не откладывайте поступление на апрель-май!

Большая часть канадских учебных заведений государственные, поэтому подвергаются жесткому контролю по содержанию и качеству преподавания. Канада является одним из мировых лидеров в области высоких технологий, аэрокосмической индустрии, микроэлектроники, биотехнологий, все эти направления преподаются здесь на очень высоком уровне. Хорошей репутацией пользуется также инженерное образование, программы в области бизнеса и естественных наук. Языковая школа оказывает помощь при поступлении в лучшие вузы Канады.Канада - страна с высоким уровнем развития. А стоимость жизни здесь заметно ниже, чем, например, в соседних США. Важный факт: образование вы получаете отличное, а тратите на него значительно меньше, чем в других странах. Речь идёт как о бытовых расходах на жильё и питание, так и об оплате за саму учёбу. Конечно, обучение в наиболее престижных, либо расположенных в столице университетах, обойдется дороже по сравнению с учебными заведениями с тем же качеством образования, но в провинциальных городах.Стать студентом канадского вуза можно сразу после окончания школы. Из документов обычно требуется аттестат (желательно с хорошими оценками), сертификат IELTS, рекомендательные и мотивационные письма. Если у вас плохой английский - это не проблема! В таком случае некоторые вузы предлагают частичную загруженность: студенты активно учат язык и параллельно изучают всего лишь 1 - 2 академических предмета, пока не достигнут необходимого языкового уровня. Мы поможем с выбором вуза, а также подготовим все необходимые документы.Канада даёт право иностранным студентам работать параллельно с учёбой: 20 часов в неделю в течение семестра хоть на территории учебного заведения, хоть за её пределами. А вот во время каникул можно трудиться полный рабочий день. Кроме приобретения бесценного опыта, подработка помогает значительно сократить расходы по пребыванию в стране. Ведь студент может заработать от 10 до 20 канадских долларов в час.После окончания вуза студенты могут остаться в Канаде на 2 года, чтобы найти работу. Ни одна страна мира не предлагает такие условия. Те, кто принял решение о переезде в эту страну, подают заявку на ПМЖ. И, как показывает практика, грамотным и инициативным выпускникам не отказывают. Обычно такие студенты находят работу еще во время прохождения практики в вузе.