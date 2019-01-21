Жители поселка Ракуша пожаловались акиму города Атырау на отсутствие школы в их населенном пункте, из-за чего детям приходится ездить учиться в соседний микрорайон, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта sputniknews.kz Житель поселка Ракуша Руслан Джумагазиев рассказал в комментариях под блогом Алимухаммеда Куттумуратулы о трудностях, которые испытывают школьники его населенного пункта. Также мужчина поинтересовался о сроках окончания строительства и сдаче в эксплуатацию новой школы в поселке Ракуша. - Наши дети на данный момент учатся в школе № 35 микрорайона  Оркен. Детям трудно вставать  утром в 6 часов на восьмичасовые занятия,  тем более в зимний период, вдобавок к этому у них там происходят стычки между районами. Недавно чуть не перестреляли друг друга из пневматических пистолетов, вы, наверное, слышали. Хорошо, что в глаза не попали, один подросток пострадал,  пуля от пистолета попала прямо в нос. А если куда-нибудь в другое место, был бы летальный исход. Так что, господа чиновники, давайте потарапливайтесь, пока они друг друга не перестреляли, - выразил беспокойство Руслан Джумагазиев. Как рассказали в городском отделе образования, на сегодняшний день строительство школы им М. Отемисова, находящейся в поселке Ракуша, завершено. - В настоящее время идут работы по оформлению соответствующих документов и приемке здания и оборудования школы. Новую школу планируется открыть до 10 февраля, - уточнили в горОО. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Ерлан ОМАРОВ  