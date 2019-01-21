Иллюстративное фото из архива "МГ" На отчетную встречу с акимами районов может прийти любой желающий и задать интересующийся вопрос. О проделанной работе в 2018 году первым расскажет аким Жангалинского района 30 января в 10.00. Встреча пройдет в доме культуры села Жангала. 31 января в 10.00 в доме культуры села Сайхин с населением будет встречаться аким Бокейординского района. В этот же день перед населением отчитается аким Жанибекского района. Встреча пройдет в 16.00 в доме культуры села Жанибек. Аким Казталовского района будет встречаться с населением 1 февраля в 10.00 в доме культуры села Казталовка. В Акжайыкском районе встреча с акимом пройдет 4 февраля в 16.00 в доме культуры села Чапаево. 5 февраля в 16.00 аким Теректинского района встретиться с населением в доме культуры села Федоровка. Аким Таскалинского района отчитается перед населением 6 февраля в 10.00 в доме культуры села Таскала. В районе Байтерек встреча акима с населением пройдет 6 февраля в 16.00 в доме культуры села Переметное. 7 февраля отчетная встреча акима Шынгырлауского района с населением пройдет в 10.00 в доме культуры села Шынгырлау. В этот же день перед населением отчитается аким Бурлинского района. Встреча пройдет в 16.00 в доме культуры города Аксай. Аким Каратобинского района расскажет о проделанной работе 8 февраля в 11.00 в доме культуры села Каратобе. 8 февраля в 16.00 аким Сырымского района встретиться с населением в доме культуры села Жымпиты. Аким города Уральска встретится с населением 13 февраля в 16.00 в здании партии "Нур Отан". 16 февраля в 10.00 аким ЗКО Алтай Кульгинов встретиться с населением во дворце школьников и молодежи в городе Уральск. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.