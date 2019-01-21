Иллюстративное фото из архива МГ Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, 20 января на одной из городских улиц произошло столкновении двух легковых машин. - В результате столкновения один из водителей 1988 года рождения погиб на месте происшествия. По данному факту начато досудебное расследование, другие подробности ДТП не разглашаются, - уточнили в пресс-службе. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.