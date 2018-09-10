Доллар в обменных пунктах Уральска продается по 382 тенге, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Средневзвешенный курс доллара на торгах на Казахстанской фондовой бирже (KASE) утром 10 сентября составил 377,74 тенге за доллар. То есть с пятницы доллар подорожал на 2 тенге. В обменных пунктах города американскую валюту продают по 382 тенге и покупают по 377 тенге. Покупка рубля составляет 5,44 тенге, продажа - 5,5 тенге. Стоит отметить, что за последние две недели американская валюта подорожала на 15 тенге. Фото Медета МЕДРЕСОВА Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    