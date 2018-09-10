Средневзвешенный курс доллара на торгах на Казахстанской фондовой бирже (KASE) утром 10 сентября составил 377,74 тенге за доллар. То есть с пятницы доллар подорожал на 2 тенге. В обменных пунктах города американскую валюту продают по 382 тенге и покупают по 377 тенге. Покупка рубля составляет 5,44 тенге, продажа - 5,5 тенге. Стоит отметить, что за последние две недели американская валюта подорожала на 15 тенге.