Иллюстративное фото из архива "МГ" Шымкентский завод по производству керамогранита, который обеспечивает облицовочным материалом новые дома и соцобъекты, в год потеряет до 80 млн тенге. Часть сырья для производства завод закупает в России и Испании. На предприятии говорят, что, несмотря на постоянные большие заказы, появилась новая статья расходов – курсовая разница. "Если говорить в деньгах, то это практически на 40 тенге повлияло на себестоимость. При производительности в 2 млн квадратных метров, считайте, – 80 млн тенге в год. Но рынок на сегодняшний день не позволяет нам увеличивать цену. Плюс 80 млн возьмём на себя", – говорит коммерческий директор ТОО "Зерде керамика" Артур Пазылбеков. Чтобы минимизировать потери из-за изменения курса валют, на заводе решили модернизировать производство и выйти на внешние рынки. Теперь треть выпускаемой продукции экспортируют за рубеж в иностранной валюте. "Мы закупили новое оборудование – принтер, его стоимость порядка полумиллиона евро. Да, это наши инвестиции, но они позволят нам выпускать продукцию с более высокой маржинальностью. Это позволит нам компенсировать потери на курсе", – сообщил коммерческий директор предприятия. Но держать цены прежними при растущем курсе доллара готовы не все. Один из крупнейших автодилеров в Казахстане с нового года ожидает подорожания новых машин. "Если вы рассматриваете на 2019 год, то в любом случае повышение, я думаю, будет. Потому что ценообразование автомобиля у официальных дилеров во всех автосалонах зависит в том числе от фактора утилизационного сбора", – отметил менеджер отдела продаж "Меркур авто" Нуржан Марзумов. Экономисты советуют не оценивать уровень жизни по курсу доллара и сократить нерациональные расходы. "Я понимаю, что люди обеспокоены, но мы получаем доходы в тенге, тратим их на внутреннем рынке в тенге. Конечно, нужно немного предусмотрительно сократить расходы: тои, юбилеи прекратить проводить на широкую ногу. Потому что на данный момент насколько быстро будет ухудшаться ситуация в экономике никто конкретно сказать не может", – прокомментировала экономист Меруерт Махмутова. 7 сентября министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов рассказал, что антироссийские санкции в первую очередь влияют на курс тенге. Комментируя курс национальной валюты, Тимур Сулейменов признал, что ослабление тенге стало очевидным. "По нашей модели цена такой не должна быть. По нашей модели, по модели Нацбанка тенге столько стоить не должен. Это вопрос психологический и вопрос определённого нервного влияния рынка на возможный эффект", – сказал глава ведомства. По его мнению, инфляция до конца года будет выше того предела, на который в министерстве рассчитывали. Средневзвешенный курс доллара 7 сентября составил 375,64 тенге за доллар. За две недели стоимость доллара выросла на 15 тенге.